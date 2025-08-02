İmam, Namazda Düşen Çocuğu Havada Yakaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Kışla Camisi'nde namaz kılan imam, müezzin mahfilinden düşen çocuğu son anda yakalayarak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da namaza duran imam, müezzin mahfilinden düşen çocuğu havada yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçe Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camisi'nde meydana geldi. Caminin imamı Mustafa Uysal, müezzin mahfilinde namaz kıldığı sırada korkuluktan baş aşağı düşmek üzere olan çocuğu bacağından tutup, yakaladı. Tek eliyle çocuğu yukarı çekip kurtaran imam, daha sonra namazına devam etti. O anlar, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay anında yatsı namazını kıldığını söyleyen Uysal, "Yatsı namazını kılacağız. Benim gibi din görevlisi olan arkadaşım yatsı namazını kılmak için camiye geldi. Bir anda çocuk, ben secdeye kapandığımda düşüyordu, ani bir reflekse yakaladım. İnsanlar, bazen, 'İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı, o esnada namaz bozulur mu' şeklinde düşünebilir. Bir kişi zarara uğrayacaksa o sırada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım" dedi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.