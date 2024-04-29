İllüstrasyon Sanatçısı Halime Nur Sevim'in İlk Sergisi 'Yıldızlı Düşler' Açıldı

İllüstrasyon sanatçısı Halime Nur Sevim'in ilk sergisi "Yıldızlı Düşler", Balat İcabet Sanat Kafe'de açıldı.

Sergide Nur Karaarslan, Emin Bilir, Ahmet Hamo, Şeyda Bal, Eyyüp Sağlam, Meryem Döğer, Serkan Aydın, Ömer Faruk Kahraman, Osman Boyacı, Yunus Tuğ, Burak Al, Enes Tekeşin, Hüsnü Ertaşlar ve Samet Karagöz'ün fotoğraf kareleri üzerine yapılmış 21 illüstrasyon yer aldı.

Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri resme ilgili olduğunu belirterek, "Hayatımın büyük bir bölümünü çizim oluşturuyor. Çocuk kitabıyla ilgileniyorum. Çeşitli yayınevlerinden çıkmış 15'e yakın eserim var. Halihazırda çalıştığım kitap projeleri devam etmekte." dedi.

"Serginin ortak noktası iyilik"

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı çizimlerini bir amaç uğruna sergilemek istediğini aktaran Sevim, gelirin Gazze ile Doğu Türkistan'daki çocuklar için bağışlanacağını vuurgulayarak, "Serginin ortak noktası iyilik. İçinde bulunduğumuz dönemde herkesin gücü nispetinde bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Ben de sanatçı olarak resimle kendimi ifade ediyorum ve hayra çevirmek istedim bunu. O yüzden böyle bir sergi yapmak istedik." diye konuştu.

Halime Nur Sevim, sergi mekanı olarak Balat'ı tercih etmekten yana memnuniyetini dile getirerek, "İcabet Sanat Kafe'nin dokusu güzel. Sıcak, sempatik ve butik bir sergi oldu. İnşallah ziyaretçisi de çok olur." ifadesini kullandı.

Sergi bu akşam sona erecek.