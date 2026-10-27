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Illinois'te bir kişi 4 Kongre üyesine beyaz madde göndermekle suçlandı

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ABD'nin Illinois eyaletinde bir kişiye, 4 Kongre üyesine tehdit içerikli mektup ve şüpheli beyaz madde gönderdiği suçlaması yöneltildi. Laboratuvardaki ön testlerde toksinlere benzer bulguya rastlanmazken kişi, maddenin tuz olduğunu ve şaka amaçlı gönderdiğini savundu.

ABD'nin Illinois eyaletinde bir kişiye, Kongre üyelerine tehdit içerikli mektup ve şüpheli "beyaz madde" gönderdiği suçlaması yöneltildi.

Washington Post'un haberine göre, Illinois Merkezi Bölge Mahkemesine konuya ilişkin suç duyurusuyla birlikte yeminli beyanname sunuldu.

Beyannamede, Matthew G. Unglesbee'nin 16 ya da 17 Ekim'de 4 Kongre üyesine tehdit içerikli mektuplar ve "tanecikli beyaz madde" gönderdiği belirtildi.

Bu beyaz maddenin kimyasal ya da biyolojik toksinlere benzediği ancak laboratuvarda yapılan ön testlerde benzer bulgulara rastlanmadığı bilgisi verildi.

Unglesbee'nin "yanlış bilgi ve tehdit içerikli mesaj göndermekle" suçlandığı belirtilerek gözaltına alınması talep edilen beyannamede, mektuplar ulaşmadan önce Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Unglesbee'nin bir restoranda Kongre üyelerine "şüpheli maddeler" gönderdiğini söylediğine ilişkin ihbar aldığı ifade edildi.

FBI çalışanlarıyla görüşen Unglesbee'nin, mektupları gönderdiğini kabul ettiği ve söz konusu "beyaz maddenin" tuz olduğunu, şaka amaçlı gönderdiğini savunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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