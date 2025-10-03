Illinois'de ICE Tesisinde Göçmen Politikasına Karşı Protesto

NEW ABD'nin Illinois eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisinin önünde toplanan eylemciler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre eylemciler, Chicago kenti yakınlarında bulunan Broadview bölgesindeki ICE tesisinin önünde bir araya geldi.

Eylemciler, Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

ICE mensupları ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında ICE polisi göstericileri geri püskürttü, direnen göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı.

ABD medyası, arbede nedeniyle en az 6 eylemcinin gözaltına alındığını bildirdi.

"Bu ajanlar, şiddet suçlularına odaklanmak yerine toplumlarımızda panik yaratıyor"

Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e bağlı federal ajanların, haftalardır "aileleri kaçırdığını", "yasalara uyan vatandaşları korkuttuğunu" ve "ABD vatandaşlarını dahi gözaltına aldığını" belirterek, "Bu ajanlar, şiddet suçlularına odaklanmak yerine toplumlarımızda panik yaratıyor." ifadesini kullandı.

X platformunda konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, duruma tepki gösterdi.

Ron Smith isimli kullanıcı, "Illinois'teki Broadview ICE tesisinin dışında yoğun askeri varlık gözleniyor. Zırhlı araçların tepesinde keskin nişancılar var. Protestocular gözaltına alınıyor. Bu çılgınlık, burası artık Amerika değil." değerlendirmesinde bulundu.

Brian Allen adlı kullanıcı ise "Broadview ICE tesisi önünde askeri tarzda bir baskın yaşanıyor. Çatılarda keskin nişancılar, sokaklarda zırhlı araçlar, yerde sürüklenen protestocular var. Bu, göçmenlik uygulaması değil. Bu, otoriter bir tiyatro." görüşünü paylaşarak hükümeti eleştirdi.

Protesto nedeniyle ICE tesisinin çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı, sosyal medyada ICE ve federal kolluk kuvvetlerini destekleyen protestocuların da bölgede bulunduğuna dair görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan yerel medya, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in sabah saatlerinde söz konusu ICE tesisini ziyaret ettiğini ancak protestoların başlamasının ardından tesisten ayrıldığını bildirdi.