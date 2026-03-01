Haberler

İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Güncelleme:
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda yaşları 7-12 arasında değişen 150'den fazla kız çocuğu öldürüldü. İranlı bir adam saldırıda öldürülen bir çocuğunun kopan elini alıp, "Dünya bu cinayeti görmeli! İyi bakın... Bu çocuğun eline iyi bakın..." diyerek isyan etti.

  • ABD ve İsrail'in ortak operasyonuyla İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu hedef alındı.
  • Saldırıda 7-12 yaş aralığındaki 150'den fazla kız öğrenci hayatını kaybetti.
  • İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, saldırıyı savaş suçu ve uluslararası düzenlemelerin ihlali olarak nitelendirdi.

Orta Doğu'da haftalardır beklenen endişe gerçeğe dönüştü ve ABD ile İsrail ortak operasyonla İran'a saldırdı. Saldırılarda İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu da hedef alındı. Korkunç saldırıda 7-12 yaş aralığındaki 150'den fazla kız öğrenci hayatını kaybetti. 

ÖLDÜRÜLEN KIZ ÇOCUĞUNUN KOPAN ELİNİ GÖSTERİP İSYAN ETTİ

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İranlı bir adam, okulda öldürülen kız çocuklarından birinin kopan kolunu eline alıp, "Dünya bu cinayeti görmeli! İyi bakın... Bu çocuğun eline iyi bakın..." diyerek isyan etti.

ENKAZ, TOZ VE SESSİZLİK

Saldırı sonrası kaydedilen videolarda okul binasının büyük bölümünün yıkıldığı, sınıfların moloz yığınlarına dönüştüğü ve çevrede yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Duvarların çöktüğü, çatının büyük ölçüde hasar aldığı ve sınıf içindeki sıraların enkaz altında kaldığı dikkat çekiyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: BU SAVAŞ SUÇUDUR

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, ilkokulu hedef alan İsrail saldırısını kınayarak, bunun açık bir savaş suçu örneği ve uluslararası düzenlemelerin bariz bir ihlali olduğunu söyledi.

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

bu kadar doğal zenginlik petrol ve madenlerle bir türlü doğru yolu bulamadınız. bu yaşadıklarınızdan sizi dinle koyun gibi güdenlerin ve bu güdülmeye razı olanların hiç mi kabahati yok!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

