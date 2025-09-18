İlkokul Öğrencisi Emir Ali Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hayatını kaybeden ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ali Gümüş için cenaze namazı kılındı ve ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ali Gümüş için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gümüş'ün cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ayşenur Demirtaş GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel