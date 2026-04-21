İlkokul öğrencileri "Minik Kalpler Büyük Hayaller" projesiyle sevindirildi

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, Taşköprü ilçesinde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hüseyin Ateş İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında hazırladıkları "Minik Kalpler Büyük Hayaller" projesiyle kapsamında öğrencilerle buluşan gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu süsledi.

Öğrencilerle oyunlar oynayan gençler, kağıt uçak katlama ve en uzağa fırlatma yarışması düzenleyerek çocuklarla uçurtma uçurdu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri etkinliklerin öğrencilere havacılık sevgisini de aşıladığını söyledi.

Organizasyona katkılarından dolayı okul yönetimine de teşekkür eden Kanbur, "Havacılık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerimizi il çapında gerçekleştirmeye ve mümkün olduğunca çocuğa ulaşıp eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
