İlkokul Öğrencileri Aşçılık Lisesini Ziyaret Ederek Kurabiye Yaptı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, aşçılık mesleğini tanıtmak amacıyla Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, aşçı adaylarıyla birlikte mutfakta kurabiye yaparak keyifli bir deneyim yaşadı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, kurabiye yapmayı öğrendi.
Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, aşçılık mesleğinin tanıtılması amacıyla Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Aşçı adaylarıyla mutfağa giren ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı.
Kurabiye hamuruna şekil veren öğrenciler, daha sonra kendileri için hazırlanan yiyeceklerin de tadına baktı.