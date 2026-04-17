İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın giriş yeri belgelerini e-Okul üzerinden erişime sundu. Sınav, tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine sunuldu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 sorunun yöneltileceği sınav, 100 dakika sürecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

