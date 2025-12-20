Haberler

İlke Yayıncılık, şair ve yazarları bir araya getirdi

İlke Yayıncılık, şair ve yazarları bir araya getirdi
İlke Yayıncılık, Kadıköy'de düzenlediği etkinlikte, edebiyat dünyasından yazarlar ve şairlerle, yayıncılığın toplum üzerindeki etkisi ve düşünce paylaşım alanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. 33 yıllık yayıncılık serüveninin önemine vurgu yapıldı.

İlke Yayıncılık tarafından "Düşünen bir toplum için birlikte konuşmak ve tartışmak değerlidir" mottosuyla etkinlik düzenlendi.

Kadıköy'de gerçekleştirilen programa, edebiyat dünyasından birçok yazar ve şairin yanı sıra basın mensupları katıldı. Toplantıda katılımcılar, yayıncılığın toplumla kurduğu bağ ve düşüncenin paylaşım alanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İlke Yayıncılık'ın sahibi Ayhan Küçük, AA muhabirine, 1992'den bu yana yayıncılık faaliyetlerini sürdürdüklerini ve 250'ye yakın kitap yayınladıklarını belirterek, "O zamanki sloganımız da 'okuyan, düşünen bir toplum' idi. Biz yayıncılığa öyle başladık." dedi.

Küçük, yayıncılığı topluma ulaşmanın bir aracı olarak gördüklerini ve uzun yıllardır bu tarz fikir alışverişinde bulundukları programlar düzenlediklerini aktararak, "Yayıncılık, elit bir iş değildir. İnsana dokunması gerekir. Dokunmazsa zaten düşüncesini de etkileyemezsiniz. Yayıncılıkta temel hedefimiz bilgi yüklemekten ziyade okuyucuyu düşünen ve sorumluluk alan bir birey haline getirmek." diye konuştu.

Programa katılanlar arasında yazarlar Ali Emre, Cihan Aktaş, Ayşe Olgun, Suavi Kemal Yazgıç, Sıddık Ertaş, Ercan İriş, Tunay Özer, Ömer Hatunoğlu, Ahmet Dur, Berat Bıyıklı, Serap Kadıoğlu ve Adem Turan da yer aldı.

İlke Yayıncılık, "Değişmez Değerler, Dönüştüren Metinler" sloganıyla başladıkları yolculuğuna 33 yıldır devam ediyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
