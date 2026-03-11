Haberler

İlkadım'da "Engelsiz Yaşam Merkezi" projesi tanıtıldı

Güncelleme:
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için 'Engelsiz Yaşam Merkezi' projesini başlatmayı hedeflediklerini duyurdu. Proje, engelli bireyler için sosyal etkinlikler, rehabilitasyon hizmetleri ve destek alanları sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında ilçenin farklı mahallelerinde vatandaş buluşmalarını sürdüren Kurnaz, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmada belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Kurnaz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Kurnaz, engelli vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha aktif, üretken ve bağımsız bireyler olabilmeleri için Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje ile engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamasını amaçladıklarını belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Bu merkez sadece bir hizmet alanı değil, aynı zamanda umutların, yeteneklerin ve hayallerin desteklendiği bir yaşam alanı olacak. Merkezde engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlerin yanı sıra sosyal etkinlik alanları ve rehabilitasyon destekleri yer alacak. Eğitimden spora, sanattan danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyet yürütülmesi planlanıyor."

Kurnaz, projenin engelli bireylerin aileleri için de önemli bir destek sağlayacağını belirterek, hayata geçtiğinde engelli bireylere ve ailelerine büyük katkı sağlayacak projenin İlkadım'a ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
