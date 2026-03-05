Haberler

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz teravih buluşmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen teravih namazı buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında İlkadım ilçesinin farklı mahallelerinde vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Belediye Başkanı Kurnaz, son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşan Kurnaz, buluşmada vatandaşlardan gelen talep, görüş ve önerileri dinledi.

Kurnaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Ramazanın manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Teravih namazı sonrasında hemşehrilerimizle bir araya gelerek belediyemizin yaptığı hizmet ve çalışmaları anlatıyor, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, İlkadım'da yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
