İlk teravih namazı kılındı
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Tarihi Orhan Cami'ye gelen vatandaşlar Cami içerisinde ve dışında saf tutup namaz kılanlar SAKARYA - Sakarya kent merkezindeki Tarihi Orhan Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, camide verilen sohbeti dinledi.
SAKARYA (AA) - Tarihi Orhan Cami'ye gelen vatandaşlar
Cami içerisinde ve dışında saf tutup namaz kılanlar SAKARYA - Sakarya kent merkezindeki Tarihi Orhan Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, camide verilen sohbeti dinledi.
Yatsı ezanının okunmasıyla her yaştan inananların geldiği camide yer kalmayınca avluya serilen hasırlar üzerinde saf tutuldu.