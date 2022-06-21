İlk hac kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı Uluslararası Kartaca Havalimanı'ndaki hacı adaylarından detaylar Hacı adaylarının işlemlerinin yapılması Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in hacı adaylarıyla bir araya gelmesi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in basın mensuplarına açıklama yapması ???????- Hacı adaylarının yola çıkması TUNUS -... Uluslararası Kartaca Havalimanı'ndaki hacı adaylarından detaylar Hacı adaylarının işlemlerinin yapılması Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in hacı adaylarıyla bir araya gelmesi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in basın mensuplarına açıklama yapması ???????- Hacı adaylarının yola çıkması TUNUS - Tunus'ta hacı adaylarından oluşan ilk kafile, Uluslararası Kartaca Havalimanı'ndan kutsal topraklara doğru yola çıktı. Tunus'tan Suudi Arabistan'a yola çıkacak ilk hac kafilesini uğurlamak için Uluslararası Kartaca Havalimanına gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AA / Arbi Mahjoubi - Güncel Tunus Hac Güncel Haberler

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