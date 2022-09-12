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İlk ders ziliyle öğrencilerin okul hasreti sona erdi

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İlk ders ziliyle öğrencilerin okul hasreti sona erdiAFYONKARAHİSAR Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim yılı bu sabah çalan ilk ders ziliyle birlikte başladı.

İlk ders ziliyle öğrencilerin okul hasreti sona erdi

AFYONKARAHİSAR Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim yılı bu sabah çalan ilk ders ziliyle birlikte başladı.

Afyonkarahisar'ın en kalabalık okullarından olan TOKİ Mevlana İlk ve Orta okullarında 3 aylık yaz tatilinin ardından eğitim ve öğretim başladı. Veliler okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmayarak okula onlarla birlikte gelirken, öğrencileri ise öğretmenleri karşıladı. Anasınıflarındaki öğrenciler ilk kez okulla tanışırken, anne ve babalarından ayrılarak eğitim hayatına başladılar. İlkokula başlayan öğrenciler ise okul sıraları ile tanıştı. Okulun bahçesinde sıra olan öğrencilere hitap eden TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokul Müdürü Osman Yaçan, öğrencilere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek velilere ise emanetlerinin emin ellerde olduğunu söyledi.

Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler tarafından okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflarına dağıldı ve yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Güncel

Karahisar mevlana Güncel Haberler

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