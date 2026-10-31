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İlk 'Çin ile Tanıştım' haber ödülleri Ankara'da sahiplerine verildi

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İlk 'Çin ile Tanıştım' haber ödülleri Ankara'da sahiplerine verildi
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Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği ilk 'Çin ile Tanıştım' Haber Ödülleri Ankara'da sahiplerini buldu. Yazılı haberde Gülay Yücel Sarıkaya, görüntülü haberde İsmail Alparslan Akdağ birincilik ödülü aldı; törende Büyükelçi Jiang Xuebin medyanın köprü işlevine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ilk "Çin ile Tanıştım" Haber Ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yazılı haber, görüntülü haber ve haber fotoğrafı kategorilerinde gazeteci ve içerik üreticilerine ödülleri verildi.

Törende konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, medyanın devletler arasında "köprü", halklar arasında ise "gönül bağı" kurduğunu belirterek, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin bu yıl 55'inci yılını kutladığını söyledi. Büyükelçi Jiang, "Daha fazla medya mensubunun gerçeklere dayanarak tarafsız, adil ve profesyonel bir tavırla haber yapmasını ve halklarımızın karşılıklı ve doğru anlayışını derinleştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Büyükelçi Jiang, Antalya'da yapılacak COP31'e ilişkin, "Türkiye'nin ev sahipliğine tam destek vereceğiz. Küresel iklim yönetimine daha fazla akıl ve güç katmak için Türkiye ile el ele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Birlik Gazetesi'nden Gülay Yücel Sarıkaya En İyi Yazılı Haber, içerik üreticisi İsmail Alparslan Akdağ En İyi Görüntülü Haber, birincilik ödülüne layık görüldü.

Kaynak: ANKA
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