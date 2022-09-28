200 lira karşılığında birlikte olduğu kadını bıçakla gasp edip, 1200 lirasını çaldı Güncel Haberler Antalya'da 200 lira karşılığında N.K isimli kadınla birlikte olan S.A, kadından 200 lirasını geri istedi. Kadının bu isteği reddetmesi üzerine bıçak çeken S.A N.K'nın 1200 lirasını gasbedip, defalarca bıçakladı. Antalya'da N.K. ile 200 TL karşılığında anlaşıp, birlikte olan S.A., daha sonra kadından üzerindeki parayı istedi. Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı. Kan içinde kalan N.K. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. "KARŞILIK VERİNCE SİNİRLENDİM" Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim" dediği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Göksu Kepez 3. Sayfa Güncel Haberler

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