İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Bitlis'in Güroymak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Muş'taki programlarının ardından beraberindekilerle Güroymak'a gelen Erdoğan, Nurtepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdurrahman-i Taği Divanı'nı ziyaret etti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, ardından Muhammed Hafit Efendi Erkek Kur'an Kursu'nu ve Şeyh Abdurrahman-i Taği Türbesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra Şeyh Masum Medresesi Nurşin Erkek Kur'an Kursu'na geçen Erdoğan, "Gönül Buluşması" programına katıldı.

Necmeddin Bilal Erdoğan'a Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Muş İl Başkanı Melik Emre, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ile eski Bitlis Milletvekili Abdulhaluk Mutlu eşlik etti.