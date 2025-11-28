Haberler

İlim Yayma Ödülleri Töreni Yarın Düzenlenecek

İlim Yayma Ödülleri Töreni Yarın Düzenlenecek
Güncelleme:
Türkiye'de bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçlayan İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, yarın gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Ödüller, Büyük Ödül, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde verilecek.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödül programının temeli, 2017'de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı. Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye'de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi. İlk ödüller, 2019'da verildi ve program; iki yılda bir devam ediyor.

'İLİM YAYMA VAKFI OLARAK BİLİM İNSANLARI İLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, '21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var' diyerek Türkiye Yüzyılı'na dikkat çekti:

"Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri'ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık. Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz."

ÖDÜLLER, BU YIL DA ÜÇ KATEGORİDE SAHİPLERİNİ BULACAK

1. Büyük Ödül, 2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, 3. Sosyal Bilimler. Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2'şer milyon TL ödül verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
