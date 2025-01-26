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İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Özdemir, güven tazeledi

İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Özdemir, güven tazeledi
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İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Özdemir, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Özdemir, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, tek listeyle girilen seçimlerde Özdemir, güven tazeledi.

Özdemir, genel kurulan hayırlı olmasını dileyerek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Genel kurula, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiçek, sivil toplum kurulu temsilcileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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