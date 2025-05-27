İlhan Şeşen'in Anısına Kırklareli'nde Şarkıları Çalındı

İlhan Şeşen'in Anısına Kırklareli'nde Şarkıları Çalındı
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Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına, belediyenin hoparlörlerinden eserleri dinletildi. Şarkıları dinleyen vatandaşlar, sanatçının kaybından ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden sanatçının sevilen şarkıları çalındı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden Şeşen'in "Ellerimde Çiçekler", "Gurbet Türküsü", "Sen Benim Şarkılarımsın", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar" ve "Gördüğüme Sevindim" gibi eserleri dinletildi.

Şarkıları duyan bazı esnaf iş yerlerinin kapısına çıkarak müziğe kulak verirken, kimi vatandaşlar ise yürürken durup dinledi.

Kentte yaşayan Nurhan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlhan Şeşen'in çok değerli bir sanatçı olduğunu ve ölüm haberine çok üzüldüğünü belirterek, "Çok hüzünlendim. Son günlerde böyle değerlerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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