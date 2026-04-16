"Ustanın İzinde: Yama-Yama Sergisi" 18 Nisan'da açılacak

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin "Ustanın İzinde: Yama-Yama" adlı karma sergisi, Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki binasında sanatseverlerle buluşacak.

Geleneğin izini sürerken kendi sanat dillerini kurma çabasındaki 17 sanatçının katkısıyla hazırlanan sergide 50 eser yer alıyor.

Sergi, 18 Nisan saat 16.00'da kapılarını sanatseverlere açacak ve 1 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin ana omurgasını, parçalı yapıların bir araya gelerek bütünü oluşturduğu, "yama-yama" olarak adlandırılan özgün teknik oluşturuyor.

Estetik ve düşünsel bir derinliğin sunulması hedeflenen sergide, sulu boya, pastel ve farklı tekniklerde üretilmiş eserler de yer alıyor.