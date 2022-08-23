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Yolun ortasında durup araçların önünü kesti, yetmedi polis aracına saldırdı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta bir kadın önce yoldan geçen araçların önünü kesti, daha sonra ise araçların üstlerine yattı. Kadın tam o esnada yoldan geçen polis aracına da saldırdı. Polisler olaya müdahale etmek yerine hiçbir işlem yapmadan uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Kendinde olmadığı iddia edilen kadın seyir halindeki araçları umursamadan kendini her arabanın önünü attı. Kadının bu halleri çevredekilerin dikkatini çekti.

POLİSLER TEPKİ GÖSTERMEDİ

Arada bir "Anne anne" diye bağıran kadın, o sırada tam yoldan geçen polis aracına da saldırdı. Polisler kadının kendinde olmadığını anlayınca müdahale etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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Yorumlar (2)

Halil Kurdal:

Uzaktan seyretmek yerine bir sorsaydınız kadının derdini bir derdi olmasa Niye böyle bir şey yapsın

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Başka Murat:

Sıhhh peki kendi olmadığını anladıkları erkek olsaydı ne olacaktı!? bu ülkede herkes kadın belasından korkuyor.

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