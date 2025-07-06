Ilgın'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Ilgın'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Belediye başkanı, ekiplere yaptığı teşekkürle, olası felaketlerin önüne geçildiğini vurguladı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Mahallesi Karşıyaka mevkisinde saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, "Ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde olası büyük bir felaketin önüne geçildi. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Kırkpınar'ı kazanan başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.