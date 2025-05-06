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Ilgın'da Kayıp Mehmet Emin Kara'nın Cesedi Bulundu

Ilgın'da Kayıp Mehmet Emin Kara'nın Cesedi Bulundu
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Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Kara'nın otomobili terk edilmiş vaziyette bulundu ve ardından cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.

Ilgın ilçesinde 2 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince aranan Mehmet Emin Kara'nın (30) otomobili, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta terk edilmiş vaziyette bulundu.

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, otomobilin ardından bölgeye yakın bir noktada Kara'nın toprağa gömülü haldeki cesedini buldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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