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Ilgaz Dağı'nda mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Özgür Kaya - Güncel
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Ilgaz Dağı'nda mayıs ayında kar sürprizi Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

KASTAMONU (İHA) - Ilgaz Dağı'nda mayıs ayında kar sürprizi

ÇANKIRI - Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaza büründü. Ilgaz ve Çankırı arasında alternatif olarak ulaşımın sağlandığı karayolunda ekipler, yağış öncesi tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı. Sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışının yeninden etkili olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - Güncel

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