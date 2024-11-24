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Ilgaz'da Kar Yağışı nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Ilgaz'da Kar Yağışı nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı sebebiyle yaylada mahsur kalan 4 kişiyi ekipler kurtardı.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Yaylada mahsur kalanlara iş makinesiyle ulaşıldı

Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda kamp yapan 4 kişi bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri kurtardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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