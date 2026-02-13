Ilgar Dağı tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, 200 araçlık konvoy oluştu

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı geçidi, tipi ve kayan TIR'lar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede 200 araçlık konvoy oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı ulaşıma kapandı. Bazı ağır tonajlı araçların da kayması sonucu Ilgar Dağı Seyitveren Yaylası mevkisinde 200 araçlık konvoy oluştu. Sürücüler, kayan TIR'ları kurtarıp yolun tekrar açılması için bekleyişlerini sürdürüyor.