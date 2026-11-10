Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İletişim Başkanlığının iklim sözlüğü 7 dilde 2 bin 500'e yakın terimle yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan iklim sözlüğü, Antalya'daki COP31 kapsamında güncellenmiş ikinci baskısıyla yayımlandı. 2 bin 500'e yakın terimin yedi dildeki karşılığını sunan sözlük, bilim insanları ve politika yapıcılar için başvuru kaynağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "İklim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü", Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güncellenerek genişletilmiş ikinci baskısıyla yayımlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği alanındaki güncel gelişmeler ve COP süreçlerinde öne çıkan terminolojik ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen eser, 2 bin 500'e yakın terimin Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Rusça karşılıklarını bir araya getiriyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesine katkı sunan sözlük, farklı diller arasında bilgi ve deneyim aktarımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Eser, bilim insanları, akademisyenler ve politika yapıcıların yanı sıra iklim değişikliği konusunda bilgi edinmek isteyen tüm kesimler için çok dilli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Yedi dilde ortak başvuru kaynağı

Güncelleme çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının terim ve revizyon önerileri doğrultusunda yürütüldü.

İletilen öneriler terminolojik doğruluk, güncellik ve kullanım yaygınlığı bakımından değerlendirilirken mevcut içerik güncellendi ve sözlüğün kapsamı yeni terimlerle genişletildi. Yedi dildeki karşılıklar da ilgili dil uzmanlarınca gözden geçirildi.

İklim değişikliğini devletlerin yanı sıra toplumların ve bireylerin de ortak sorumluluk üstlenmesini gerektiren küresel bir mesele olarak ele alan yayın, çevresel sürdürülebilirlik konusunda ortak bilincin güçlenmesini destekliyor.

Güncellenmiş ikinci baskısıyla eser, dil engellerinin aşılmasına, uluslararası iş birliği ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, iklim politikalarına ilişkin bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

"İklim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü"ne "yayinlar.iletisim.gov.tr/tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı15

Yatırımcı şokta! ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor

Galatasaray'da Batrakov alarmı! Yönetim düğmeye bastı
Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı

Finans sektöründe büyük devir! 3 şirket için onay çıktı
Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor