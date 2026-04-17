İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif'i kabulüne ilişkin açıklama

Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şerif'i Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, kabulde Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Kabulde iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşılana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgede yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Eski valiye gözaltı
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! İki farkla kaybederlerse küme düşüyorlar

112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! Kaybederlerse küme düşüyorlar
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek

Bakan Tekin’den 81 İl Müdürü'ne okullarda "güvenlik" talimatı