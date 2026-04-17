İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif'i kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şerif'i Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, kabulde Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Kabulde iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşılana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgede yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini bildirdi.