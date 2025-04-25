İletişim Başkanlığı'ndan İBB'nin Deprem Toplantısına Katılımı Hakkında Açıklama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki ( Afad ) deprem toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin çağrılmadığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Afad'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' iddiası doğru değildir. İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır. Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.