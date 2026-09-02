İletişim Başkanlığı'ndan Afrika Kültür Derneği'yle İşbirliği Protokolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanlıkta düzenlenen protokolün imza törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam katıldı.

Duran ve Sağlam tarafından imza altına alınan protokolle, medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirilmesi, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sağlam, imza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurumlar arasında uygulanmasına karar verilen ortak proje ve faaliyetlerin yürütülmesinde organizasyon, koordinasyon ve insan kaynağı konularında işbirliği yapılması öngörülen protokol kapsamında, medya ve iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra kültürel etkileşim ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilmesine, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve iletişimin güçlendirilmesine katkı sunacak ortak çalışmaların hayata geçirilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA