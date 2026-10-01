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İletişim Başkanı Duran, Soma'daki göçükte ölen işçi için taziye mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı. Duran, iki madencinin sağ kurtarıldığını ve tedavisinin sürdüğünü, göçük altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, maden işletmesinde meydana gelen göçük sonucu bir vatandaşın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucu sağ kurtarılan iki madencimizin tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullanan Duran, göçük altında bulunan madencilere ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve temennilerinin, madencilere en kısa sürede sağ salim ulaşılması olduğunu ifade eden Duran, madencilere, ailelerine ve Soma'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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