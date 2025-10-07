İletişim Başkanı Duran, şehit basın ataşesi Çetin Görgü'yü vefatının 34'üncü yılında andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "17 Kasım" terör örgütü tarafından şehit edilen Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü vefatının 34'üncü yılında andı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatlarını ve temsilcilerini hedef alan hain saldırılar, milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Henüz 28 yaşındayken 7 Ekim 1991'de Atina'da "17 Kasım" terör örgütü tarafından şehit edilen Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü, tüm şehit diplomatlarımızla birlikte rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum."
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel