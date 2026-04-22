İletişim Başkanı Duran: NATO Zirvesi, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek

İletişim Başkanı Duran: NATO Zirvesi, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürmektedir. Ülkemiz, jeostratejik konumu, güçlü ittifak bilinci ve kriz yönetimindeki etkin rolüyle transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam etmektedir. NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye, barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
