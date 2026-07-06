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Duran: NATO Zirvesi'nde basının rolü hayati

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"Böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir" ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ulusal ve uluslararası basın mensuplarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldiklerini belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, jeopolitik konumuyla, imkan ve kabiliyetleriyle NATO'nun sarsılmaz ve güçlü bir üyesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı üzere, 'Türkiye, kriz bölgeleriyle bin sekiz yüz kilometreyi aşan sınırı, güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir İttifak'ın güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan müttefiklerin başında gelmektedir.' Aynı şekilde NATO da Türkiye'nin güvenlik mimarisinin ve caydırıcılığının mütemmim bir cüzüdür.

Böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir. Toplumlar arasındaki yakınlık ise çoğu zaman çok daha insani ve çok daha kalıcı tecrübelerle kurulur. Katılımlarından dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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