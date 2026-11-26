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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü Kur'an-ı Kerim'e, ilme, irşada ve nesiller yetiştirmeye adayan Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'ye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA