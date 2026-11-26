İletişim Başkanı Duran, Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı. Duran, paylaşımında Hut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü Kur'an-ı Kerim'e, ilme, irşada ve nesiller yetiştirmeye adayan Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'ye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA