İletişim Başkanı Duran, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı:Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- "Karabağ Zaferi, Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kavuşma iradesinin, azminin ve kararlılığının tarihi nişanesidir"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Karabağ Zaferi, Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kavuşma iradesinin, azminin ve kararlılığının tarihi nişanesidir." ifadesini kullandı.
Duran, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Karabağ Zaferi, Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kavuşma iradesinin, azminin ve kararlılığının tarihi nişanesidir. 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü kutluyor, Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."
Kaynak: AA