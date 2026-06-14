İletişim Başkanı Duran'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Mesajı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü zorluğa göğüs gererek büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor; görevi başındaki tüm jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı