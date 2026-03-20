Haberler

Duran'dan İslami Dayanışma Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'da bayram namazını kılmak isteyenlere saldırısını kınadı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınıyorum. Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail'in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir."

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
