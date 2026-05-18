Haberler

Duran: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı barbarlık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı kınayarak, insanlık dışı ablukanın kırılmaya çalışıldığını ve saldırının insani değerlere aykırı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı hedefleyen, 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu vurgulayan Duran, İsrail'in uluslararası sularda Filo'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

"İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İnsan hakları savunucularına müdahale edilmesi ve savunmasız sivillerin hedef alınması, insanlığın ortak vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur. İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Duran, paylaşımında Türk ve Filistin bayrakları ile #EyesOnSumud etiketini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı