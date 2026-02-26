Haberler

Hocalı Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi