MSB: Eğitim uçuşu yapan ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KAZADA PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı