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İletişim Başkanı Duran'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Duran, NSosyal hesabında paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Okul zilimiz çaldı. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı olsun. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiyle donandığı, milli ve manevi değerlerimizle güçlendiği, azim ve başarıyla geleceğe hazırlandığı verimli bir eğitim yılı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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