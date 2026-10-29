Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İletişim Başkanı Duran'dan TDT Zirvesi paylaşımı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "TDT Ankara Zirvesi 2026, ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesidir" "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi her alanda geliştirerek geleceğe yürüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TDT Ankara Zirvesi 2026, ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesidir." ifadesini kullandı.

Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Türk dünyasının, aynı tarihi hafızadan beslenen, dilin, kültürün ve medeniyet mirasının asırlardır birbirine bağladığı büyük bir kardeşlik coğrafyası olduğunu belirten Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün bu köklü bağlar, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak iradeye, dayanışmaya ve somut işbirliklerine dönüşüyor. TDT Ankara Zirvesi 2026, ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi her alanda geliştirerek geleceğe yürüyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, kardeşliğimizi gelecek nesillere taşıyacak daha müreffeh, daha güçlü ve daha bütünleşmiş bir Türk dünyası için çalışıyoruz."

Kaynak: AA
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

AVM'de akılalmaz manzara! Kamerayı inceleyen polis harekete geçti
Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor