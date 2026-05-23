Haberler

Şule dizisi: Türkiye'nin kimlik ve özgürlük mücadelesi ekranlarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan dizinin, Türkiye'nin yakın dönem hafızasını ve özgürlük mücadelesini güçlü anlatımla yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Şule dizisi, yalnızca bir hayat hikayesini değil, Türkiye'nin yakın dönem hafızasını, kimlik ve özgürlük mücadelesini de güçlü bir anlatımla ekranlara taşıyor." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen, Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Duran, "Şule dizisi, yalnızca bir hayat hikayesini değil, Türkiye'nin yakın dönem hafızasını, kimlik ve özgürlük mücadelesini de güçlü bir anlatımla ekranlara taşıyor. Geçmişte yaşanan zorlukların, baskıların ve toplumsal dönüşümlerin yeni nesillere aktarılması bakımından bu tür yapımları son derece kıymetli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRT ve tabii'nin, Türkiye'nin kendi hikayesini, kendi değerleri ve kendi diliyle anlatan projeleri hayata geçirmesinin, stratejik iletişim açısından da çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Duran şunları kaydetti:

"Merhume Şule Yüksel Şenler'in vakur, zarif ve kararlı duruşu, bugün öz değerlerine güvenle sahip çıkan Türkiye'ye ilham olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı yapımın ortaya çıkmasında emeği geçen başta TRT yönetimi olmak üzere, oyuncularımıza, yapım ekibine, katkı sunan ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek