Şule dizisi: Türkiye'nin kimlik ve özgürlük mücadelesi ekranlarda

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen, Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Duran, "Şule dizisi, yalnızca bir hayat hikayesini değil, Türkiye'nin yakın dönem hafızasını, kimlik ve özgürlük mücadelesini de güçlü bir anlatımla ekranlara taşıyor. Geçmişte yaşanan zorlukların, baskıların ve toplumsal dönüşümlerin yeni nesillere aktarılması bakımından bu tür yapımları son derece kıymetli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRT ve tabii'nin, Türkiye'nin kendi hikayesini, kendi değerleri ve kendi diliyle anlatan projeleri hayata geçirmesinin, stratejik iletişim açısından da çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Duran şunları kaydetti:

"Merhume Şule Yüksel Şenler'in vakur, zarif ve kararlı duruşu, bugün öz değerlerine güvenle sahip çıkan Türkiye'ye ilham olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı yapımın ortaya çıkmasında emeği geçen başta TRT yönetimi olmak üzere, oyuncularımıza, yapım ekibine, katkı sunan ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."