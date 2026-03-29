STRATCOM Zirvesi 2026 Başarıyla Tamamlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'nın iki gün süren yoğun ve verimli panellerin ardından başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen STRATCOM Zirvesi 2026'nın iki gün süren yoğun ve verimli panellerin ardından başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına, bu mühim buluşmaya ev sahipliği yapmaktan ve böylesine seçkin küresel katılımcıları ağırlamaktan duyduğum derin memnuniyeti ifade etmek isterim." sözlerini paylaşan Duran, zirvede uluslararası güvenlikten stratejik iletişime, teknolojiden diplomasiye, küresel işbirliğinden uluslararası sınamalara ve güncel gelişmelere kadar birçok kritik konunun ele alındığını, gerçekleştirilen ikili temasların da kıymetli işbirliği imkanlarının önünü açtığına inandığını kaydetti."

Katılımcıların güncel jeopolitik gelişmeler ışığında görüşlerini paylaşarak zirveye değerli bir perspektif kazandırdığı değerlendirmesini yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelindeki hızlı değişimler, devletler arası işbirliğinin ve etkili iletişimin önemini her zamankinden daha görünür kılıyor. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişi için eşsiz bir platform sundu. Katılımcılar arasındaki canlı etkileşimler, zirvenin verimli geçmesini sağladı."

Program boyunca kıymetli panelistlerimiz, uzman akademisyenler, deneyimli gazeteciler ve alanında öncü isimler, küresel ve bölgesel gelişmelerin stratejik iletişim üzerindeki etkilerini aktararak zirvenin bilgi zenginliğine değerli katkılar sundu. Katılımcıların aktif katılımı, zirvenin interaktif, üretken ve ilham verici bir ortamda gerçekleşmesini sağladı."

STRATCOM Zirvesi 2026'nın, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi açısından katılımcılara eşsiz fırsatlar sunan bir platform olduğunu vurgulayan Duran, zirvenin stratejik iletişim alanında ilerleyen dönemde de rehber niteliğinde bir referans etkinlik olarak önemini koruyacağının altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle himayeleri ve güçlü desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Dünyanın dört bir yanından zirvemizi teşrif ederek katkı sunan değerli devlet ve hükümet yetkililerine, diplomatlara, alanında uzman isimlere, konuşmacılarımıza ve misafirlerimize, ayrıca zirvemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
