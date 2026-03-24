İletişim Başkanı Duran'dan şehit Uzman Çavuş Akarsel için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."