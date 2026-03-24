İletişim Başkanı Duran'dan şehit Uzman Çavuş Akarsel için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı