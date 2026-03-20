İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın milletin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca sabırla, paylaşmayla ve manevi derinlikle olgunlaşan gönül dünyasının bayramla birlikte, beraberlik ve karşılıklı muhabbet iklimine daha da güç kattığını kaydeden Duran, bayramın sevincini yaşarken gönül coğrafyasında yaşanan acıları da yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Duran, "Gazze ve Filistin'de kardeşlerimiz ağır şartlar altında bayramlarını idrak etmeye çalışırken, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgemizde artan gerilimler, barışın ve adaletin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu süreçte hem bölgesel istikrarın tesisi hem de milletin huzurunun ve güvenliğinin temini adına kararlılıkla adımlar atmayı sürdürdüğüne işaret eden Duran, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da aynı hassasiyet ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve umut getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
