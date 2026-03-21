İletişim Başkanı Duran'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nevruz Bayramı'na ilişkin mesajında, baharın gelişiyle birlikte birlik ve beraberliğin güçlenmesini vurguladı ve tüm insanlığa barış ve huzur dileğinde bulundu.
İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nevruz, baharın gelişiyle birlikte hem doğanın hem de gönüllerin yeniden canlandığı bir başlangıçtır. Bugün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan gönül ve kültür coğrafyamızda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularını derinleştiren anlamlı bir buluşma noktasıdır. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor; Nevruz'un tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.